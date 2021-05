Kogemusnõustaja selgitab: ebaõnnestunud viljatusravikatsele järgnevad emotsioonid on võrreldavad leinaga

Tintsi sõnul toob iga ebaõnnestumine muret ning kui see kestab kuust kuusse ja aastast aastasse, võib see põhjustada ärevust ja depressiooni. Ebaõnnestunud ravikatsele järgnevaid emotsioone saab võrrelda leinaga.

Paljud naised peavad viljatust ja viljatusravi kõige stressirohkemaks kogemuseks oma elus. See tekitab psüühilisi kannatusi, millega on raske toime tulla või leppida. Olenemata sellest, kas viljatus on põhjustatud mehest või naisest, võivad naised end partnerist rohkem süüdi tunda. Naise suuremat stressi saab seostada tema suurema kaasatusega viljatusravisse, sest ka paljud mehe viljatusega seotud ravimeetodid hõlmavad protseduure naisega.