Segaduses ema: milleks korraldada lasteaia lõpupidu mai keskel?! Kuhu te need lapsed nüüd siis 3,5 kuuks panete täpselt?

Aga mul on talle võimatu selgeks teha, et ta peab lasteaiaskäimist ja lõunaunesid, mis on tema sõnul "tittedele", jätkama, samas kui paljud lõpupeoga lasteaias käimise ära lõpetasid.

No milleks on vaja teha lasteaia lõpupidu mai keskel?! See pole ju normaalne. See oleks sama, et on ära põhikooli lõpuaktus ja -pidu ning siis alles algavad eksamid.

Ma tahaksin väga teada, kuidas kavatsevad vanemad 7-aastase suve kolm ja pool kuud sisustada. Olgu, saan aru, et nädal laagrit siin-seal, veidi ka vanavanemate juures (kui neid on ja nad tööl ei käi) ja siis 3-4 nädalat ema ja samapalju (heal juhul!) isa suvepuhkust. Kas siis pere koos ei puhkagi või? Minu jaoks täielik müsteerium, millest ikka 3,5 kuud ajasisustust välja ei võlu.

Kuna tegu on mu esimese lapsega, siis ei oska mõista, kuidas see nüüd välja nägema peaks hakkama. Eks ma surun ta väga vastumeelselt sinna lasteaeda ikka igal päeval, aga samas mõistatan, mis saladus mul tabamata on selles valemis.

Palun selgitage, teadjamad!