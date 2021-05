Maria blogi: teise lapse lasteaiavalikul jälgin ma väga hoolega just neid kolme asja

Kui aga vaadata tagasi lapse lasteaiaajale, siis jäin mõtlema, mis ma tahaks, et teise lapse lasteaia juures teistmoodi oleks:

Esiteks oleks oluline, et toit oleks kvaliteetne.

Mu suurem käis alguses sõimerühmas, kuhu toit tarniti teenusepakkuja poolt – see oli küll kallim, aga tunduvalt vaheldusrikkam kui praeguses lasteaias, kus on oma köök.

Praeguse lasteaia ja nii mõnegi teise lasteaia menüü on suuresti ülesse ehitatud piimasuppidele, mida siis mitmeid kordi nädalas pakutakse. Saan aru, et see on odav viis lapsi toita. Piim on toitev ja vahet pole, mida sinna piima sisse uputada – ikka on odav. Nii on mu laps palju kurtnud, et piima sisse on uputatud hirssi, tatart, köögivilju ja kes teab, mida kõike veel. Mitte üks kord pole see teda rõõmsaks teinud ning kui hoolekoguga sel teemal rääkida, siis on olnud direktori vastus, et lapsed söövad isukalt ja neile maitseb.

Reaalsus on aga see, et linn oskab vaid kohatasu tõsta mingitel imelikel ettekäänetel ja toiduraha toetust väga suurendanud pole, kui üldse. Seega tulevikus eelistan ise rohkem maksta ning kindlasti eelistan lasteaeda, kus toit tarnitakse kohale. Pean oluliseks, et mul oleks eelnevalt juba võimalik lasteaia menüüga tutvuda.

Teiseks õues olemise võimalused.

Kui aed on lasteaia ümber suur, siis see on vaid rõõmustav. Lasteaia valiku puhul on kindlasti oluline see, kas lapsed saavad olla õues hommikuti ja õhtuti või on õues olemine seotud vaid personali viitsimisega. Viimane on meie praeguses lasteaias väga populaarne – sügisel lubati, et koroona tõttu lapsed elavadki õues, aga reaalsuses ollakse õues ikka väga vähe aega päevas.