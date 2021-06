Illimar Pildi kolumn: kui kaua sa kavatsed oma lapse tagumikku pühkida?

"Mul on maakera ägedaim töö – lastele metsasünnipäevade korraldamine. Lisaks kirjutamine ja täiskohaga papsitöö. Eriti äge on, et olen kõik need unistuste tööd endale ise loonud," räägib Illimar seekord, mida kõike need ametid talle õpetanud lapsevanemate kohta on.