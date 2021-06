LOE KA: Pere ja Kodu juuninumbris | Ema pihtimus: seisin rõdul, laps süles, ja mõtlesin, et hüppan alla

See, milleks ma kunagi arvasin, et naisena saan, muudab oma asukohta kaardil nagu vikerkaare ots. 41aastasena istun justkui vikerkaare kõige kõrgemas tipus, kõlgutades jalgu ja vaadates kergendusohkega tuldud teele tagasi ning lootes hingetõmbepausi, enne kui tee vikerkaare teise otsa saab ette võetud. Pole enam käe otsas titevankrit ja pole veel ka rulaatorit. Mõni ime siis, et just neil aastatel on kiusatus