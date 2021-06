Mari-Liis Lill: koduvägivallatsejad on suurepärsed manipulaatorid - mida suurem lillekimp ja romantilisem õhtusöök, seda valvsam tasub olla

Lavastus koosneb mitmest loost, mis on kogutud eesti naistelt ja ette kantud just nii, nagu nemad neid lugusid jutustasid.

„Me kipume eeldama, et naisel on mingi soodumus vägivaldseks suhteks, aga ka enesekindel ja tervest perekonnast naine võib sattuda sellisesse suhtesse,“ räägib Lill, kes lavastuse tarbeks väga palju lugusid üleskutse peale sai ja läbi töötas. Lill lisab, et lisaks füüsilisele vägivallala käsitletakse lavastuses ka vaimset ja seksuaalset vägivalda. „Füüsilisest vägivallast on lihtsam rääkida, sest sellel on jäljed. Seksuaalvägivald on palju varjatum, naised peavad seda tihti abielukohustuseks,“ nendib ta.