5 asja, mida iga vanem saab täna teha, et oma last seksuaalse väärkohtlemise eest kaitsta

Selgita lapsele, et need kehaosad, mis jäävad aluspesu alla, on privaatsed ehk neid ei tohi mitte keegi teine peale tema enda ei näha ega katsuda. Ainsad, kellel mõnikord tuleb lubada seda teha, on arstid ja pereliikmed, aga ka nemad peaksid kõigepealt selgitama, miks seda vaja on ning küsima selleks lapse luba.

2. Pea meeles, et sinu keha on sinu oma

Õpeta lapsele, et tema keha üle otsustab ainult tema ja mitte keegi teine. Kellelgi pole õigust sundida teda tegema midagi, mis talle ebameeldiv või vale tundub. Kui keegi üritabki last ümber veenda, on tal alati õigus öelda ei.

3. Ei tähendab ei!

Hoolitse selle eest, et su laps teaks — soovimatule puudutusele on tal õigus ei öelda. Isegi siis, kui tegu on pereliikmega või kellegagi, keda ta teab. Siia alla käib ka onu Mati süles istumine, kui see lapsele ei meeldi.

4. Halbadest saladustest tuleb vanematele rääkida

Selgita, mis vahe on headel ja halbadel saladustel. Head saladused on näiteks kellelegi kingituse meisterdamine ja selle peitmine või sünnipäevapeo korraldamine — need tekitavad hea ja mõnusa tunde. Halvad saladused tekitavad muret ja halba enesetunnet. Kindlasti tuleb vanematele rääkida täiskasvanutest, kes tekitavad lapses halva tunde, öeldes, et “see on meie väike saladus”.

5. Räägi oma murest, et vanemad saaks aidata

Kinnita lapsele, et ükskõik, kui suur või väike ta mure ka poleks, oma vanematele võib ta alati kõik ära rääkida ja vanemad saavad teda aidata. Kui ema-isa poole ei julge pöörduda, saab kindlasti abi ka õpetajalt. Siinkohal peaksite ise meeles pidama, et kui laps tuleb mõne teie meelest tühise murega, ei tohi tema tundeid alavääristada ja pisendada ega teda välja naerda. Järgmisel korral ei tule ta enam teie juurde abi paluma!

Allikas: Daily Mail