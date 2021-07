Heureka, ta mõistab, et kõike ei saa ehk kuidas õpetada lapsele rahatarkust?

"Kui käime lapsega koos poes, saab ta tavaliselt kommi ja ma pole selleks “lapse raha” küsinud. Tundub väär näpuga vibutada: “See komm maksab 1 euro, mille võtan pärast su rahakassast.” Seega väiksemad kulud kannan ilma seletamata ise. Samas, kas see on ikka õige, et ma ei aruta lapsega asjade hinna ja väärtuse üle?

Hiljuti avanes mul võimalus õpetada lapsele raha väärtust ja seda, kui raskelt raha koguneb," sõnab Aveli ja palub anda nõu ka Kristi Saarel - naisel, kes alustas investeerimist kümne euroga ning on tänaseks palgatööst loobunud, nõustades selles vallas teisi, aga ka oma lapsi...