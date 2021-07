Kristi Saare: paljude imeilusate sotsiaalmeediapiltide taga on hunnik võlgu ja finantskatastroof

Tema sõnul on väga levinud vabandus säästmise edasilükkamiseks see, et sissetulekud pole veel selleks piisavalt suured. "Arvatakse, et finantsdistsipliin tekib siis, kui palk tõuseb, aga see pole sugugi nii. Koos sissetulekutega kasvavad tihti ka väljaminekud."