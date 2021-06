Rahaeksperdi 8 nõuannet enda ja lapse rahaasjade edukaks planeerimiseks

– Planeeri sünnitushüvitist

Enne lapse sündi laekub korraga kontole suur summa ja võib tunduda, et selle eest saab ja tuleb lapsele kõik ära osta. Tegelikult peab selle rahaga toime tulema ligikaudu 5 kuud, sest igakuine vanemahüvitis hakkab laekuma alles siis.

-–Arvuta välja igakuise vanemahüvitise suurus

Vanemahüvitise arvestamisel võetakse aluseks 12 kuu tulud, mis eelnevad 9 kuu pikkusele rasedusele. Hüvitise suuruse arvutamiseks kasuta vanemahüvitise kalkulaatorit. Kui selle perioodi jooksul on Sinu palk tõusnud, võib juhtuda, et vanemahüvitis hakkab olema harjumuspärasest töötasust väiksem, mistõttu on veelgi olulisem analüüsida pere kulutusi ja pidada eelarvet.

– Uuri toetusi

Lisaks ühekordsele riiklikule sünnitoetusele (320 eurot) maksavad mitmed Eesti omavalitsused ka ise toetusi. Nende kohta tuleb infot küsida oma elukohajärgsest linna- või vallavalitsusest.

– Kaalu oste tahan-vajan-skaalal

Enne suuremaid oste tasub endale esitada küsimus: "Kas mu lapsel on tõesti seda vaja ja mis juhtub, kui ost jääb tegemata?" Sellise kontrollküsimusega saad ostukorvist eemal hoida nii mõnegi emotsiooniostu. Seda nippi on hea kasutada ka allahindluste ajal, sest suurim sääst tekib siis, kui me jätame asja üldse ostmata. Lisaks tasub uurida, kas mõnda asja saab ostmise asemel hoopis laenutada (nt kandekotti, raamatuid, jne). Ka tasub vajaminevatest asjadest teha nimekiri ning paluda lähedastel osa asju näiteks katsikukingituseks tuua.

– Pea pere eelarvet

Uue pereliikme lisandudes kasvavad ka pere kulud. Seega on oluline omada väljaminekutest täpset ülevaadet ning analüüsida, kuidas kulusid kärpida ja sääste suurendada. Eelarve plaanimiseks on eri viise: kes kasutavad mobiilirakendusi (nt Monefy, Wally, You Need A Budget) või internetipanga lahendusi, kes eelistavad Exceli tabelit või paberit ja pliiatsit.

– Tekita perele rahaline puhver