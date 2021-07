Raseda päevik troopilisel Viljandimaal: selline tunne, et iga kord, kui öösel pissile lähen, pean ka duši alla hüppama

Täna sain teist korda kõhubeebilt megavalusa obaduse. Kahe varasema rasedusega ei ole kordagi haiget saanud.

15. juuni

Beebi on nii aktiivne, et üldiselt ei teki küsimustki, kas temaga on kõik ikka korras. Aga üks hommik siiski oli, kus pidin ta liigutamist kaua ootama ja kerged muremõtted hiilisid ligi.

16. juuni

Tunne on nagu poleks enam midagi kirja panna, aga tegelikult siiski võiks, ka need pealtnäha tähtsusetud asjad. Seedimine on mul kahtlaselt hea. Kui muidu võib raua võtmise kõrvalnähtudeks olla kõhulahtisus või vastupidi - kõht kinni, siis mul käib lihtsalt kõht korralikult läbi.

Praegu on ka peal suur tuhin kodu korrastada, heameelega paneks beebivoodi kokku, aga seda mitte enne, kui tuba on ümber tõstetud. Rauavaegus muidugi tekitab ka megalt väsimust ja olgugi, et ma tahan tegutseda, pean selleks end ikkagi sundima.

17. juuni

Täna öösel sain hullu tuharakrambi, mõtlesin, et see ei lõppegi. Lisaks sellele oli öösel nina ülikuiv. Nii kui torgin, hakkab kohe veritsema. See jant on kestnud juba üle nädala. Hõiska veel, et kaks varasemat rasedust on ju ilma suuremate vaevusteta möödunud.

20. juuni

Mulle muidu väga meeldib soe suvi ja ütleme nii, et praeguses staadiumis on see enam-vähem talutav ka. Aga suureks miinuseks on see, et kolmandal korrusel elades ei jahtu enam toad isegi öösel maha. Magada on pea võimatu. Selline tunne, et iga kord, kui öösel pissile lähen, pean ka duši alt läbi hüppama.

Vähemalt tundub, et hingata on kergem, vististi on rauapreparaat mõju hakanud avaldama.

25. juuni

Ämmaemanda visiit läks üpris hästi. Raseduse algusest olen juurde võtnud kümme kilogrammi, turseid pole, laps on peaseisus, emakapõhja kõrgus on nädal väiksem kui rasedus.