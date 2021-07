Lenna: kuna olen avaliku ilma tegelane, siis üks võimalus on seda tuntust millegi hea loomiseks kasutada

Heategevusfond Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi, et toetada laste ja vanemate vaimset tervist ning on oluline osa raviprotsessi tervikust. Aastas korraldatakse keskmiselt 100 unistuste sündmust, millest pooled on personaalsed unistuste päevad ja teine pool erinevad grupiüritused. Fondis tegutseb ligikaudu 100 vabatahtlikku üle Eesti.

Tähepoiss Sandri ema Ulvi Salundo kirjeldab emotsioone: “Kõndisime perega läbi päikesekollase Telliskivi vaikse sammuga Fotografiska poole ning me teadsime, et kuskil nende kiviseinte vahel on üles pandud ka meie Tähepoisi pilt. Sandri foto oli paigutatud postile, millele langes imeilus sinine valgusemäng, mille keskel seistes saime aru, et me ei muudaks selle õhtu jooksul midagi."

Sandri pilt fotonäitusel ja tema unistuste loo meenutamine oli meie jaoks tõeline kingitus! Tähepoiss Sandri ema Ulvi Salundo

Ta lisab: "Viis, kuidas Minu Unistuste Päev suudab täide viia ja hiljem ka elus hoida pisikeste unistajate südamesoove, emotsioone ja neid endid, paneb mõistma, kui palju ilusat siin maailmas on. Meie pere jaoks oli eilne kui unistuste päev, mis avas armsa mälestuste laeka ning lennutas õhku erilise unistuste pilve. Sandri pilt fotonäitusel ja tema unistuste loo meenutamine oli meie jaoks tõeline kingitus! Aitäh, Minu Unistuste Päev, et hoiate elus Sandri unistusi, mälestusi ja koos kogetud hetki!”

Koos fotonäituse avamisega tähistati pidulikult Minu Unistuste Päeva 10. sünnipäeva. Kohal oli fondi patroon Lenna, kes oli ürituse peaesineja, mitmed näitusel olevate fotode lapsed ja pered, fondi toetajad ja koostööpartnerid ning Minu Unistuste Päeva võtmeisikud.

Mul on hea meel jagada toetust nendele, kel seda vaja on. Lenna

Lenna on olnud Minu Unistuste Päeva patroon seitse aastat ning tema arvates on fond selle ajaga palju muutunud. “Kindlasti on fond oma oskuste laiendamise ja kogemuste läbi arenenud ning oma võimekust konkreetses valdkonnas tõestanud. Samas on fond armsa, sooja ja kokkuhoidva pere moodi olnud aastate algusest ja seda on ta ka praegu," ütleb lauljatar.

"Mul on hea meel jagada toetust nendele, kel seda vaja on. Kuna olen avaliku ilma tegelane, siis üks võimalus ongi seda tuntust kasutada millegi hea loomiseks, väärtuse loomiseks. Hoolimine ja märkamine on kindlasti väärtused, mida hoida. Ma arvan, et olen saanud tõsta teadlikkust, kui olulised on paranemise juures positiivsed emotsioonid,” räägib Lenna.

Minu Unistuste Päev saab eksisteerida üksnes ühisel headuse ja märkamise jõul. Kristiina Gabor-Mägi