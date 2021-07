Nipid Hispaania päikese alt: see on suurim viga, mida eestimaalased kuumalaine ajal teevad

Kõik asjatoimetused tuleb ära ajada kas varahommikul või hilisõhtul. Kui õues on 35 kraadi, siis ilmselgelt ei tasu aknaid lahti hoida, kohe on see kuumus ka toas. Aknad on lahti hommikuti, õhtuti ja öösiti, kui on tibagi jahedam. Päeval tasub päiksepoolsetel akendel isegi kardinad ja sirmid ette tõmmata. Mulle tundub, et eestlaste suurim viga ongi see päeval akende lahti hoidmine, mistõttu lähevad kodud ebanormaalselt kuumaks.

Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, siis peakattega on tegelikult hoopis palavam olla kui ilma. Kui sa just lauspäikese käes kümmet kilomeetrit ei plaani kõndida, siis on ilma hoopis lahedam olla. Sel põhjusel ei ole Hispaanias kunagi ka ühtegi mütsiga beebit või last näha. Või noh, mõni ikka on, aga need on turistid. Ka lehvik on kuuma käes tegelikult päris hea abimees.