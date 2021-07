Tähelepanu! Kuumalaine ajal kasuta beebi paremaks ööuneks neid 14 kuldaväärt nippi

1. Paljud lapsevanemad kasutavad võimalusel ilmselt praegu ventilaatorit ja see on tõesti tänuväärt abivahend. Hea oleks, kui see siiski otse beebile peale ei puhuks. Kui tundub, et jahutus pole piisav, aseta puhuri ette veekauss jääkuubikutega.