Ema looduskaunid laagrimälestused: miks ma peaksin tahtma jäleda haisuga sööklasse putrusid serveerima minna?

Seepärast ei ole ma eluski sundinud või suunanud ka oma last mingisse laagrisse minema. Mitte kunagi! Täiesti külmaks on see jätnud. Isegi siis, kui osa emasid paanikas suvele mõtlevad: appi, laps igavleb päevad läbi kodus, samal ajal, kui vanemad enamjaolt tööl käivad nagu tavalised tööinimesed ikka. Ma tunnen oma last ja tean, et ükski laager poleks olnud mitte ühekski vanuses talle sobiv. Tundub, et ta on täpselt nagu mina, ainult et veel rohkem nagu mina. Jätke rahule ja laske olla!