Need on konkreetsed strateegiad, mida peaksid juurutama, et oma tundlikku last eluks ette valmistada

Esimene samm on tõdeda, et tundlikkuses pole midagi halba. Tegelikult võib tundlik laps olla üks kõige lahkem ja empaatilisem väike inimene, keda te kunagi kohtate. Kuid tundliku lapse kasvatamine võib eriti just distsipliini osas vanemlikuks väljakutseks osutuda.

Tundlike laste mõistmine

Emotsionaalselt tundlike laste emotsioonid keevad kergesti üle. Nad nutavad sageli, muretsevad sageli raskustesse sattumise pärast ja nõuavad palju kindlustunnet. Samuti tunnevad nad iga emotsiooni intensiivselt. See tähendab, et neil on kalduvus muutuda ülierutunuks, -hirmunuks ja eriti vihaseks - ehk kalduda äärmustesse.

Mõned tundlikud lapsed pole mitte ainult emotsionaalselt tundlikud, vaid on tundlikud ka kõige füüsilise suhtes, mis nende meeli käivitab. Valju müra, eredad tuled või teatud tekstuurid võivad nad panna pead kaotama. Nad võivad karta suurt rahvahulka ja võidelda mis tahes tüüpi muudatustega.

Järelikult on tundlikud lapsed uute asjade proovimisel kõhklevad ja näevad vaeva pettumusega võitlemisel. Nende suhted eakaaslastega võivad kannatada, kui neid hakatakse nimetama "lapseks, kes nutab palju" või "lapseks, kes läheb kergesti endast välja".

Kuigi range distsipliin võib lastel aidata oma käitumist korrigeerida, tekitavad karmid karistused tundlike laste kasvatamisel tõenäoliselt rohkem probleeme. Seetõttu on oluline leida viise, kuidas kasvatada ja suunata tundlikke lapsi, kellel võib olla vähem tundlikus maailmas edu saavutamisel raskusi. Järgmised distsipliinistrateegiad aitavad juurutada just sellist distsipliini, mida sinu tundlik laps vajab.