„Eriti hull on ta iseloom. Kui teda keelata, siis ta naerab ja teeb uuesti. Energiat on tal rohkem kui kahel vennal kokku. Temaga kodusolek on töö 24/7, sest muidu ta jälle lõhub midagi ära. Kõik, mida ta puudutab, lakkab töötamast või puruneb. Ka külas lõhub asju - piinlik on lihtsalt temaga kuskile minna,“ selgitab Tiiu.