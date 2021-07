Ema imestab, mis toimub Eesti randades: kas te üldse ei mõtle, kui paljud teie paljaid lapsi himuralt vaadata võivad?

Hoolimata sellest, et igat tüüpi ahistamistest ja pervertidest räägitakse järjest rohkem, on jätkuvalt igas rannas, kus ma sel suvel käinud olen, lugematul arvul porgandpaljaid mudilasi, kes rõõmsasti liivas mängivad ja mööda randa ringi silkavad. Minu meelest on see lihtsalt uskumatu, et see komme siiani levinud on! Kas te üldse ei mõtle, kui paljud teie paljaid lapsi himuralt vaadata võivad?