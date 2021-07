Ema tunnistab oma hirme: olin poegadele juurde mõelnud stereotüüpsed käitumismallid

Minu lugu pole ehk väga sensatsiooniline, kuid emana kogesin tõeliselt silmiavardavat üllatust, mis võiks teisigi lapsevanemaid kõnetada. Mul on kolm last. Pojad on peagi 5 ja 3-aastased. Ma ei käi nendega peaaegu mitte kunagi kaubanduskeskuses, sest mul on olnud alati arvamus, et nad viskavad mõlemad kõhuli ning hakkavad röökima, kui mänguasja ja kommi ei saa. Otsustasin oma mugavustsoonist välja astuda ja minna oma lastega enesetapuna tunduvale osturetkele.