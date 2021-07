Lapseootel ema hingelisest lapsepõlvetraumast: minusse on juurdunud arusaam nagu rasedus oleks inetu häbiasi

Kuigi paljud naised tunnevad ennast rasedana justkui oleksid nad õide puhkenud, siis lapseootuse aeg ei ole kõigi emarolli astujate jaoks nii roosades värvides. See on kahe lapse ema Kirzika lugu. Hetkel ootab ta oma kolmandat järeltulijat. Dr Joanna Liivak rõhutab, et sarnaste muredega ei ole kindlasti soovitatav üksi jääda ja abi tuleks otsida esimesel võimalusel. Lapsepõlvetraumadega mitte tegelemine võib viia probleemideni hilisemas elus.