LOE KA: Need on konkreetsed strateegiad, mida peaksid juurutama, et oma tundlikku last eluks ette valmistada

Usaldus teenitakse välja teadlikult

Ka peresuhete puhul ei ole usaldus siiski loomulik, vaid selle peab välja teenima. Paratamatu on see, et usaldus muutub ajas, vastavalt sellele, millised on vanema ja lapse omavahelised suhted. Kui usaldus on mingil põhjusel kadunud, ei tasu siiski meelt heita – see on võimalik uuesti välja teenida, kuid seda tuleb teha siis juba teadlikul viisil.