Mida varem laps rahateemadesse pühendada, seda parem

Kaasa laps pere rahaasjadesse

Üks suurimaid vigu, mida raha ja lapsega seoses teha saad, on rahaasjadest vaikimine ja nende varjamine. See võib tekitada lapses tunde, et raha on tähtsusetu või sootuks midagi, mida peaks kartma või varjama. Kaasa laps varakult pere rahaasjadesse – räägi, kuidas mõjutavad vee ja elektri tarbimine pere kulutusi ning kuidas nende arvelt kokku hoida. Tee selgeks, et raha ei kasva puu otsas ning jutusta, kuidas raha teenida ja mille peale raha kulub.

Ole eeskujuks

Nagu öeldakse, siis laps on ikka kodu peegel. Kui peres on harjumus laristada, elada palgapäevast palgapäevani ja elada üle võimete, saab laps ka sarnased signaalid. Selgita talle, mis on allahindlused, miks ei saa endale alati kõike lubada. Näita, kuidas taskuraha jagada ja kulutada nii, et sellest piisaks terveks kuuks või nädalaks, mitte esimeseks kaheks päevaks.

Innusta last koguma

Enamik inimesi peab raha koguma, et minna näiteks reisile, osta uus arvuti või maksta kodu sissemakse. Aita ka lapsel sihte seada – leppige kokku mingi summa, mille ta võiks näiteks aastaga koguda. Sageli tekib ka lastel õhin, et summa kiiresti kokku saada. Kui õpetad varakult, et osa taskurahast võiks alati panna kõrvale, tekib lapsel säästmisharjumus ja ta ei kuluta kogu taskuraha tühja-tähja peale, vaid saab ise oma suuremaid või väiksemaid unistusi täide viia.

Regulaarne taskuraha

Selle asemel, et anda lapsele raha siis, kui ta küsib, tasuks juba varakult harjutada teda igakuise- või nädalase taskurahaga. Taskuraha on lapsele nagu töötasu meile – kui saame palka, teame, kui palju tohiks millegi peale kulutada ja õpime homsest kaugemale mõtlema. Ka laps harjub nii olemasoleva summaga arvestama ning kulutama nii, et taskuraha jätkuks kaugemaks.

Tutvusta pangatooteid