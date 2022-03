Kaja (33) peres kasvavad kaks poega Markus (13) ja Krister (5). Kaja tunneb, et rahatarkuse edendamine on talle keeruline. „Annan pojale taskuraha kord nädalas. Alguses kulus tal raha kohe esimesel päeval ära..." Kuigi praeguseks on poiss paremini õppinud raha hoidma, tuleb endiselt ette olukordi, kus lapsel on raha otsas ja tekib soov kinno minna, mispeale kannab ema talle raha juurde.

Investor Riin Tuttelberg leiab, et kuna raha on üks osa kõigi igapäevaelust, siis tuleks ka lastel selle kasutamist õppida. Mida varem, seda parem. "Lastele taskuraha andmist ei peaks üldse pelgama. Alustada võiks