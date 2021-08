Alkohoolikust ema pihtimus: see juhtus, kui sain endale unistuste elu - abikaasa, imelised lapsed, vinge karjääri

LOE KA: Enesetappu planeerinud naine: mees peksis vastu armatuurlauda ja karjus, et ma olen nii mõttetu ema

Arvasin, et see kehtib ka mu joomise kohta, kuigi alkoholism ripub mu sugupuu igal oksal. Ma armastan oma poisse. Kuid tundub, et minu arusaam emarollist ei vastanud tegelikkusele. Ilmselgeid ärritajaid on lihtne tuvastada: mu lapsed on olümpiatasemel rahmeldajad, räpased, valjud ja põikpäised. Päeva lõpus oli kena kuiv klaas punast veini kõik, mida vajasin, et nende metslaste tempudest puhata.

Nüüd lisage sellesse võrrandisse Facebook - portaal väsinud emadele, kellel on potentsiaalne joomisprobleem, mille nad naljaks pööravad. Ma elan ja suhtlen veiniteemaliste humoorikate emme-meemide ajastul. Sotsiaalmeedia sisuliselt kisendas mulle: vein on hädavajalik ravim emadele mõistuse säilitamiseks. Nagu oleks emadus mingi hirmus nakkushaigus. Kõige selle tulemusel hakkasin "ma väärin seda veini" kummutama samal ajal kui