Ühe pere lugu: kuidas me oma katastroofilises seisus rahaasjad korda saime ja unistused teostasime

Rahaliste murede koorem tekitab tunde, et suudad vaevu veepinnal püsida, enne kui alla vajud. Samas oled ise hämmingus, et mis paganama põhjusel sa siis kuu eelarvest absoluutselt kinni ei suuda pidada, isegi kui su elu sellest sõltuks. Ma tean, mis tunne see on!

Britt 1