Silver Laas pani enneaegsete beebide heategevuskampaaniale käe alla: see annab jõudu, kui näed, et teistel on kõik hästi lõppenud

Silver sai keerulisel ajal väga palju tuge teiste perede edulugudest MTÜ Enneaegsed Lapsed kodulehel. „„Oli koroona tippaeg ja kõik kartsid, elu lihtsalt oli selline. Ma ei hakanud nende reeglite vastu mässama, kuid muidugi oli kurb, et ei saanud algushetkedel kohal olla ja last näha. Lugesin väga palju sarnase saatusega peredest, kelle enneaegne laps on nüüd juba suur. Lood andsid tuge: kui näed, et teistel on kõik samamoodi olnud ja tegelikult on kõik hästi lõppenud, annab see palju jõudu juurde,“ räägib ta. Silveri ja Anni poeg Priidik on nüüdseks aasta ja viie kuu vanune ning viimatine arstilkäik näitas, et Priidik on nii kasvu- kui ka arengukõveras ajaliste lastega samal tasemel või neist isegi pisut eespool.