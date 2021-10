Teele Viira: mida edasi lapsevanemluses, seda enam näen, kuidas lapsevanemad on superkangelased

"Tervitused köikidele emadele-isadele, kes on jöudnud sinna faasi, kus on kaks vöi rohkem last järjest vöi korraga haiged. Ehk siis küsimus: kuidas te üldse tööl saate käia, kui enamus ajast kulub haigete lastega kodus olemisele? Ja kuidas te ise ellu jääte, kui magada ei saa, aga toimetamisi haigustega tuleb justkui veel juurde. Müstika kuubis mo jaoks, aga tundub, et mida edasi lapsevanemluses, seda enam näen kui ulme superkangelased on lapsevanemad!"