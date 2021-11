Korraldajad: lükkame „Lotte ja vana õunapuu saladus“ maisse, sest hetkel on meie ühine ülesanne seljatada koroonaviirus

Arstid ja teadlased soovitavad olla erakordselt ettevaatlikud ning vältida veel mõnda aega kõiki liigseid ning väga suure inimeste hulgaga kogunemisi. Lottet saab aga teha ja vaadata vaid kerge südame ja rõõmsa meelega – Lotte kohale ei saa luua stressirikast ja teadmatusest pakatavat õhustikku. Me ei saa võtta vastutust tuhandete inimeste tervise eest, kes on juba ostnud pileti Saku suurhalli. Tahame, et kõik püsiks terved. See on Lotte korraldajate ja kõikide asjaosaliste üksmeelne otsus.