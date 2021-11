Maria blogi | Potitreening on lapsevanema elu tüütuim aeg! Vibust saab nutt, nutust viha ja pott lendab, kus seda ja teist

Mäletan esimese lapsega, kuidas hakkasin teda potile panema juba kuue kuu vanuselt. See polnud hea mõte. Alguses oli potitamine rohkem nagu mäng, aga mingil hetkel hakkas poti nägemine last endast välja ajama. Nii läkski pott peitu peaaegu aastaks, kuni lõpuks lastehoidu minnes see teema taas päevakorda kerkis. Laps nägi ju hoius, et teised käivad potil ja sai aru, et ka temalt oodatakse seda. Ometi ei saanud ega saanud ta mähkmetest vabaks ja edu hakkas potil käimist saatma alles siis, kui poiss oli 2-aastaseks saanud. Siis mõtlesin, et nüüd on küll viimane aeg end kokku võtta ja laps saigi mõne päevaga asja selgeks. Õnnetusi juhtus sealt edasi väga harva. Neljasena õppis end ise ka puhastama ning tundsin, et elu on lill. Ehk siis — kõik see võttis aega kokku 3 ja pool aastat!

Teise lapse sünniga meenus mulle otsekohe too potisaaga ja pean tunnistama, et olen teadlikult potitamist edasi lükanud. Nüüd aga tunnen, et ammu oleks aeg see käsile võtta, sest kunagi peab ju ka too laps mähkmetest vabanema. Alustasingi potitamist sellest, et panin ta korraks istuma ja kiitsin. Potitasime ka nukke ning kaisukaid. Sellest hoolimata ei tulnud kaks nädalat potti midagi ning kolmandal nädalal hakkas laps end "vibuks viskama" ning tuli teha väike paus. Natuke küll jätkasime nii, et suurem näitas ette potil käimist ja nukud käisid ka, aga tema ise keeldus kategooriliselt. Vibust sai nutt, nutust viha ja nii see pott endale tiivad alla võttiski iga kord, kui silma alla sattus. Lennutati seda potti, kus seda ja teist ning lõpuks laps muudkui viskas ja viskas potti, kuniks pidime selle silma alt vannituppa kolima. Ometi tuli ka siis paks pahandus, kui laps vannituppa sattudes potti nägi.