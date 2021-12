Ergo Kuld isaks saamise šokist: täitsin kohustusi masinlikult ilma erilise emotsionaalse kontaktita, see muserdas Gretet

Grete (32) ja Ergo Kuld (45) ootasid last pikisilmi, ent kui lapsevanemateks said, mõjus see neile kui läigatus külma vett vastu vahtimist. Pere ja Kodu värskes kaaneloos paljastavad nad rabava aususega raskused, mis neid tütar Saara (2,5) sünni järel tabasid.