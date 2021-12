SAA TUTTAVAKS | Perel ja Kodul on uus vlogija - energiast pakatav kolme lapse ema, tõeline jah-inimene Teele

“Kui mu sõbranna Maris Kõrvits kirjutas oma Pere ja Kodu viimases artiklis, et tal on olnud tõeline jah-aasta, siis mina olen tõeline jah-inimene. Kõik mu sõbrannad teavad ka, et kui mulle kutse saata, siis pikalt ei pea mulle põhjendama midagi. Tahan oma pereelu, seltsielu, armuelu!” kirjeldab ta ennast ning lisab, et ka Pere ja Kodu vlogijaks hakkamise väljakutse võttis ta vastu just seepärast, et tegu on huvitava eneseteostuse võimalusega.