Kolme lapse ema: ma ei saanud oma soovitud kodusünnitust, kuid sain teadliku sünnituse haiglas

Pärast teise poja sündi teadsin kindlalt, et kui peaksin veel ühe lapse saama, siis tahan, et see sünnitus oleks kahest eelmisest erinev. Mu kolmas poeg tuligi ilmale kõige pehmemal, eelmisi sünnituskogemusi tervendaval moel, hoolimata teele sattunud takistustest.