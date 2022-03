TEELE VLOGI | Beebipidu pole mingi nõme Ameerika komme, vaid viis sõbrannale toetust avaldada!

Teele jaoks on oluline, et ta lapsed kannaksid riideid, mis on kvaliteetsest ja nahasõbralikust materjalist. Tema lemmikbränd, mis just selliseid riideid toodab, on täitsa kodumaine ja Teele viibki täna vaatajad kaasa nende uut poodi uudistama. Lisaks toimub Teele sõbrannal beebipidu ja naine jagab sääraste tähistamiste osas ka enda mõtteid. Lähemalt näed Teele möödunud nädalat juba videost!