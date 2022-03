USKUMATULT VÕIMAS! Ukraina pommivarjendis laulnud laps pääses Poola ja laulab seal tuhandetele Ukraina hümni

Lodzis Atlase areenil laulis Amelia oma kodumaa hümni tuhandete inimeste ees osana projektist Together with Ukraine, mis väidetavalt kogus raha, et toetada Poola humanitaartegevust (PAH) – organisatsiooni, mis abistab Venemaa sissetungi ohvreid Ukrainas.

Anisovichi esimene muusikavideo märtsi algul algas sellega, kui ta seisis vägivalla eest varjunud inimeste ees. Kui ta hakkas laulma "Let It Go" esimesi ridu, jäi seltskond vaikseks, inimesed võtsid filmimiseks välja telefonid.

CNN-i teatel salvestati video Ukraina pealinnas Kiievis asuvas varjupaigas.

Sotsiaalmeedias pälvis video isegi Idina Menzeli tähelepanu – kes laulis populaarses Disney filmis "Let It Go" laulu originaalversioonis Elsana. "Me näeme teid. Me tõesti, tõesti näeme teid. 💙💛," kirjutas 50-aastane Menzel oma postituse pealkirjas.

Viraalne klipp jäi silma ka Kristen Anderson-Lopezile, kes oli Frozeni muusika, sealhulgas "Let It Go" kaaskirjutaja. 50-aastane Anderson-Lopez jagas klippi Twitteris avaliku kirjaga Anisovichile.

"Kallis imeilusa häälega väike tüdruk," alustas ta. "Kirjutasime abikaasaga selle laulu osana loost, kuidas ravida perekonda tema valus. See, kuidas sa seda laulad, on nagu võlutrikk, mis levitab valgust sinu südames ja tervendab kõiki, kes seda kuulevad. Jätka laulmist! Me kuulame!"

Allikas: People.com, Amazing World

