Lisatoit tuleb rinnapiimale lisaks, sellega ei asendata rinnapiima. WHO soovitab last eksklusiivselt rinnaga toita esimesed 6 kuud (laps ei vaja lisaks vett, teed, püreed ega näputoitu) ning jätkata rinnaga toitmist ka teisel eluaastal. Vee joomise harjutamine ei pea ka käima rinnapiima vähendamise arvelt. Mina olen vee andmist soovitanud siis, kui päevas on juba arvestav kogus lisatoitu ning seda pigem harjutamise põhimõttest lähtuvalt, sest vee joomise harjumuse kujundamine on lapse tervise seisukohast väga oluline. Vee andmisel tuleb jälgida aga seda, et see ei asendaks lapsele olulisi kaloreid ning ei mõjutaks söögiisu.