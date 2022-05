Notar selgitab: kas kinnisvara tasub lastele kinkida või pärandada?

Emad-isad, vanaemad-vanaisad on tihti kimbatuses, kumb on kasulikum teha - kas kinkeleping või testament. Mis on nende lepingute erinevused ja miks tuleks üht teisele eelistada, selgitab detailselt Priidu Pärna nii siinses artiklis kui ka oma värskes raamatus "Notar Priidu Pärna annab nõu".