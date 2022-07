Jurist: kui lahus elav lapsevanem viilib elatise maksmisest ümbrikupalgaga, saad tõendada tema tegelikku elustandardit

Kuidas teha nii, et juriidiline vaidlus läheks võimalikult kiiresti ja valutult? Mida peab tegema lapsevanem, kes soovib teiselt poolelt elatisraha saada? Kuidas tõendada, et lapsevanem teenib tegelikult rohkem, kui kohtule näitab? Kas vastab tõele, et kui laps ei nõua endale lahus elavalt vanemalt elatist, siis ei pea laps tulevikus sellist vanemat ülal pidama?