Poiss, kes sai sündides insuldi, sellest arenes vesipea ja hiljem epilepsia. Ema: olime valmis hullemaks, kuid ta on nii tragi

Mariann meenutab, et kaks nädalat pärast sündi hakkas üks kaksikutest, Art (nüüd 6), äkki lohutamatult nutma, oksendas palju piima välja ega suutnud uinuda. Lastearst ei tuvastanud poisi juures miskit erilist, sest väikesed lapsed võivadki nutta ja ka refluks on imikutel tavaline. „Praeguseks tean, et just vastsündinutel on insulti avastada kõige raskem, sest selle sümptomid viitavad tavalistele vastsündinute probleemidele,“ tõdeb ema.