Maria blogi | Kas mu kahese hirm kakamise ees võib olla tualettpaberi süü?

Ehkki ta käib nüüd üpriski edukalt potil, on teda siiski vaja assisteerida ja suunata. Õnneks oleme teda suunates ja tal pükse maha võtta aidates viinud õnnetused täpselt nulli ja seda nii päeval kui öösel. Kakamine on jätkuvalt probleem, aga mulle tundub, et ta hakkab vaikselt aru saama, et see on lihtsalt asi, millest ei pääse. Siiski ei ole ta nõus laskma end wc-paberiga pühkida, vaid soovib pesemist või