MARIA BLOGI | Nii ootamatu, et lähengi tööle ja mu pisike läheb lasteaeda

Seega pean tunnistama, et olen ikka seekord natuke rohkem mures kui esimese lapsega olin, sest esimene oli juba ise kuidagi iseseisvam ja koostöövalmim. Tema sai mähkmetest vabaks väga kiirelt, ei streikinud poti ega mingi muu lahenduse tõttu. Eks saame nüüd näha, milline see harjutamine olema saab ning milliseid riideid garderoobi lisama peab. Õnneks on enne seda suurt sammu veel mõned kuud aega ning saame rahus valmistuda. Sellest hoolimata on ärevus sees ning mõtete mõlgutamise asemel on vaja lõpuks astuda konkreetseid samme. Esimene plaan on saada laps mähkmevabaks nii kiiresti kui võimalik ja sealt edasi tuleb ka muu.

Lisaks pakuti mulle veel ka üht väikest tööotsa, mida saan peale oma tööpäeva siis vabal ajal teha. Antud projekt ei kesta väga pikalt ning seega otsustasin selle vastu võtta. Eriti just seetõttu, et graafik on paindlik ja saan asjale pühenduda siis, kui mul selle jaoks aega on (kui laps/lapsed magavad). Abiks ikka, sest esimene laps soovib koos klassikaaslastega laagrisse minna ning selliste lõbustuste hind on ju alates 200 eurost nädal. Antud projekti eest saadavast tasust ongi seega mul hea lapse laagrisoovi rahastada, ilma et see meie eelarvet täiesti pea peale keeraks.