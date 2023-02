Kuidas ja millal rääkida seksuaalsusest ja seksist? Ekspert: täiskasvanudki ei suuda suguelundeid õigesti nimetada, rääkimata lastest

Mis on seksuaalsus?

Kõigepealt teeme selgeks, mis on seksuaalsus ja mis on seks. Seksuaalsus on seotud inimese olemusega. Tema elus ei pruugi olla seksi, aga ta on igal juhul seksuaalne. Seks haarab tegevused, mida me seoses oma seksuaalsusega teeme.