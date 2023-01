Millal, kas ja kuidas õpetada lapsele hädaabinumbrile helistamist? Ema: kiirabisse helistamine on oskus, mitte teadmine

Öeldakse ikka, et kõige rohkem õnnetusi juhtub just kodus. See ei hõlma aga ainult seda, mis võib juhtuda lastega, vaid õnnetusi võib juhtuda ka vanematega. Mis saab aga siis, kui kodus on ainult üks vanem ja laps? Kas sinu laps oskab selles olukorras käituda ja teab kuhu helistada, mida öelda?