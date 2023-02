Vastukaja | Abielluma hakkavad naised seletavad, miks nemad lapsi oma pulma ei oota

Lugesin esmaspäevast postitust ja selle all olevaid erinevaid kommentaare. Ütlen ausalt, et vahepeal tekkis tunne ise käed üles tõsta ja öelda, et mina ei julgegi oma pulma edasi planeerida. Ka meie oleme otsustanud teha lasteta pulmapeo. Arvasin alguses, et sellest otsusest ilmselt suuremat draamat ei tule, aga vist olin sinisilmne.