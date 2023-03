Naeratav depressioon. „Ütlen kõigile, et mul on kõik super, aga sisimas ei suuda ma isegi laste kallistustest rõõmu tunda“

Depressioon on haigus, mille tagajärjed võivad ravimata jätmise korral olla väga tõsised. Mõju ei avalda see haigus aga mitte ainult haigele endale, vaid ka tema lähedastele. Eriti keeruliseks teeb asja see, et on olemas ka depressioonivorm, mille puhul on raske mõista, et inimene abi vajab - naeratav depressioon. Üks kahe lapse ema jagabki enda argimõtteid selle salakavala ja kõikehõlmava haigusega.