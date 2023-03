Äge üritus lastele ja noortele! Eestis toimub esimest korda lastele mõeldud jazzifestival

Festivalile on oodatud osalema noored muusikahuvilised erinevatest vanusegruppidest. Kräshi peakorraldaja Maris Aljaste tutvustab: „Teretulnud on kõik, kellel on juba muusikaarmastus kodust või koolist kaasa saadud, ja ka need noored, kes alles soovivad muusikaga lähemalt tuttavaks saada. Lisaks kontsertide külastamisele saab igaüks ise õpitubades muusikat luua, erinevaid pille mängida, laulda ja teistega koos musitseerida. Pole ju midagi imelisemat, kui avastada endas armastus muusikamaailma vastu, õppida koosloomise käigus uusi oskusi ning inspireeruda kohtumisest oma iidolitega! Seda ja palju enamat tahamegi noortele pakkuda.“

Festival toimub Jazzkaare ja UNESCO muusikalinna Tallinna eestvedamisel. Jazzkaare jaoks on tegu ühe ammuse unistuse täitumisega: „Oleme üle 30 aasta toonud Eesti kuulajateni maailma jazzi tippartiste ning toetanud Eesti jazzmuusikute arengut. Kuid selleks, et uued noored talendid saaksid võrsuda, tahame neile luua soodsa ja inspireeriva keskkonna viies nad kokku oma ala tippude ja eeskujudega ning ka omavanuste mõttekaaslastega, just neid ja mitmeid teisi võimalusi Kräsh pakubki. Muusika on ju sõber kogu eluks. Rõõmustame, et meie unistus on esmakordselt realiseerumas tänu UNESCO muusikalinnale Tallinnale. Noored on jazzi ja Eesti muusikakultuuri tulevased tegijad ja Tallinna laste jazzifestival Kräsh nende tee jazzini!“ rõõmustab festivali Jazzkaare kunstiline juht Anne Erm.

„Tallinna jaoks on muusikalinna tiitli ja tegevuste keskmes olnud algusest peale lapsed ja noored. On oluline, et igaühel oleks võimalus muusikast osa saada ja seda mitte ainult publiku, vaid ka loojatena. Mida enam noori muusika erinevate võimaluste ja žanritega kokku puutub, seda rohkem on meil järelkasvu ning mitmekesisem püsib Tallinna muusikaelu. Esimene Tallinna laste jazzifestival Kräsh on siinkohal üks märgiline ja oodatud uus algatus,“ sõnas Tallinna abilinnapea Kaarel Oja.