„Mu fookus oli kogu aeg imetamisest tingitud hirmude maandamisel, lapse üle polnudki mahti suuremat rõõmu tunda“

Rinnaga toitmisest on pikalt räägitud kui millestki, mis peaks tulema loomulikult, kuid kahjuks pole see alati nii. See võib kaasa tuua ka palju valu, stressi ja kurnatust. Nii läks ka Liisaga, kes ei mäleta oma lapse esimestest elukuudest muud kui enda pisaraid. Sel põhjusel pani ta oma loo ka kirja.