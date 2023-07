Šokk pärast kolmanda lapse sündi. „Pidasin beebi eest hoolitsemist kohustuseks ja tahtsin olla ükskõik kus mujal, aga mitte temaga“

Elu kahe väikelapse emana oli mulle oma kaoses ideaalne. Kõik tundus hea ja tulevik neljaliikmelise perena helge. Kuni ühel õhtusöögil lemmik­restoranis oma lemmikveini nautida püüdes ei leidnud ma selles midagi nautimisväärset. Kui ühe hommikuse oksendamise suutsin toidumürgituse kaela veeretada, siis järgmiste sarnaste hommikute järel suundusin apteeki rasedustesti järele. See osutus positiivseks. Aga kuidas? Me teadsime, et loomulikul teel me abikaasaga omavahel lapsi ei saa. Esimene laps sündis pärast kolmandat IVF-katset ja ka teine laps tänu teadusele.