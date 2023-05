Vaid 16% eesti lastest liigub soovituslikul määral. Siin 5 soovitust, kuidas muuta liikumine peretraditsiooniks

Viimastel aastatel on aina enam tähelepanu pööratud sellele, kuidas muuta laste päev rohkem liikuvaks. Selle nimel tegutseb ka programm Liikuma kutsuv kool. Kodu toetuseta on aga koolil väga keeruline laste liikumisharjumust kujundada.

Eeskuju algab kodust

Lapsevanema roll harjumuste kujundamisel on äärmiselt oluline ja vastutusrikas. Rohkem kui käskude ja keeldude järgimist, jäljendavad lapsed oma vanemate käitumist. Seetõttu on oluline näidata eeskuju just oma käitumise mitte vaid sõnadega. Kui laps näeb oma vanemaid järjepidevalt tervislikke valikuid tegemas, on tõenäolisem, et ta ka ise neid tulevikus eelistab.

Täiskasvanutena on meil mõnikord keeruline isegi ennast liikuma motiveerida. Veelgi raskem on sellises olukorras muuta liikumistegevused ahvatlevaks lastele. Alati ei ole aega, energiat või tahtmist võtta ette pikka jalutuskäiku või mõnd konkreetset treeningut. Küll aga saab sellistel päevadel hea seista selle eest, et võimalikult palju siiski vältida istuvaid tegevusi ning mitte jääda „ekraanilõksu“.

Igasugune füüsiline aktiivsus, mis tõstab meie pulssi ning paneb n-ö vere käima, vallandab meie kehas endorfiine, mis tõstavad kehas energiataset. Tänu sellele on pärast liikumist kehas rohkem energiat ning võib-olla jõuad tehtud hoopis rohkem kui oleksid enne lootnud.

Tihti aitab lapsi liikuma suunata mängulisus ning sidumine igapäevategevustega. Mõned soovitused lapsega koos liikumiseks:

Kaasa lapsed liikumistegevustesse juba võimalikult varakult