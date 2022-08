Kuidas laste kõrvalt trenni tegemiseks aega leida? Nõu annab personaaltreener Janika Koch-Mäe

Kolme lapse emana peab Janika ka laste liikumist äärmiselt oluliseks. Kui tema enda lapsepõlves oli õues jooksmine ja mängimine igapäevane tegevus ning toas olemine justkui karistus, siis tänapäeval on see muutunud pigem vastupidiseks: toaseinte vahel on märksa põnevamaid tegevusi ja õue minek on miski, mida tagant sundida tuleb.