Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliinik sai annetajate abiga enneaegse vastsündinu simulaatori

„Hingamisteede tagamine ja kopsude avamine esimestel eluminutitel on ülioluline. Alla ühe kilogrammi kaaluva lapse puhul võib see olla sageli tõsine väljakutse, mille ebaõnnestumisel on tagajärjed kogu eluks. Samuti osutub väga väikese enneaegse patsiendi abistamisel äärmiselt tähtsaks meeskonnatöö ja see, kuidas koguda ebastabiilse väikese inimese ümber vähemalt viieliikmeline meeskond, kes saaks tegutseda optimaalselt last aidates ja üksteist toetades,“ sõnas dr Süvari.